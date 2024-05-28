Путін видумав, хто тепер головний в Україні

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито термін повноважень Президента України Володимира Зеленського закінчився, а нових виборів не проводять. На тлі цього він вважає, що влада повинна перейти до парламенту та його голови Руслана Стефанчука.

Про це російський диктатор сказав журналістам у Ташкенті у вівторок, 28 травня.

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За словами Путіна, це його "попередня оцінка" і "потрібно ще провести глибокий аналіз".

Він наголосив, що Конституція України передбачає продовження повноважень тільки Ради і спікера, про продовження повноважень президента там нібито нічого не сказано. Російський диктатор також вирішив послатися на статтю 111, яку він спотворив.

Путін зазначив, що з іншого боку, є закон України про воєнний стан, який забороняє проводити вибори президента під час воєнного стану в країні.

"Але це не означає, що вони пролонгуються. І це проблема. Але є стаття 111 Конституції України, яка говорить про те, що в цьому випадку повноваження верховної влади, фактично президентські повноваження, передаються спікеру парламенту", — каже він.

Однак в статті 111 Конституції України йдеться зовсім про інше. Там наголошується, що Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

А у статті 112 Конституції України йдеться:

"У разі дострокового припинення повноважень Президента України … виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України".

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зробив важливу заяву щодо легітимності президента Володимира Зеленського під час воєнного стану. Він наголосив, що всі, хто ставить під сумнів легітимність чинного президента, є ворогами України.

Також народний депутат Сергій Євтушок заявив, що українська влада є легітимною, і жодні російські ІПСО не повинні розколювати наше суспільство. Він пояснив, що через воєнний стан в Україні немає можливості провести вибори.