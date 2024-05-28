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Не Зеленский — Путин выдумал, кто теперь главный в Украине

28 мая 2024 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Путин придумал, кто теперь главный в Украине
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы срок полномочий Президента Украины Владимира Зеленского истек, а новые выборы не проводятся. На фоне этого он считает, что власть должна перейти в парламент и его главу Руслан Стефанчук.

Об этом российский диктатор сказал журналистам в Ташкенте во вторник, 28 мая.

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По словам Путина, это его "предварительная оценка" и "нужно провести еще глубокий анализ".

Он подчеркнул, что Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Рады и спикера, о продлении полномочий президента там якобы ничего не сказано. Российский диктатор также решил сослаться на статью 111, которую он исказил.

Путин отметил, что с другой стороны, есть закон Украины о военном положении, запрещающий проводить выборы президента во время военного положения в стране.

"Но это не означает, что они пролонгируются. И это проблема. Но есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента", — говорит он.

Однако в статье 111 Конституции Украины речь идет совсем о другом. Там отмечается, что Президент Украины может быть отстранен от поста Верховной Радой Украины в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

А в статье 112 Конституции Украины говорится:

"В случае досрочного прекращения полномочий Президента Украины ... исполнение обязанностей Президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины возлагается на Главу Верховной Рады Украины".

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сделал важное заявление по поводу легитимности президента Владимира Зеленского во время военного положения. Он подчеркнул, что все, кто подвергает сомнению легитимность действующего президента, являются врагами Украины.

Также народный депутат Сергей Евтушок заявил, что украинские власти легитимны, и никакие российские ИПСО не должны раскалывать наше общество. Он объяснил, что из-за военного положения в Украине нет возможности провести выборы.

Владимир Зеленский
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Руслан Стефанчук
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