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Подоляк назвал страну, предоставляющую России большое количество снарядов

12 июня 2024 07:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ОП ответили, с какой страной сотрудничает Россия
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Yasin Akgul
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал страну, оказывающую России военную помощь. Речь идет о Северной Корее.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире телемарафона.

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По словам Подоляка, Северная Корея поставляет России большое количество снарядов, мин и ракет.

"Северная Корея поставляет большое количество снарядов калибра 122-мм и 152-мм, мин калибра 82-мм и 120-мм, определенное количество дальнобойных ракет", — подчеркнул он.

Напомним, в Главном управлении разведки Украины прокомментировали военное сотрудничество России с Китаем, Северной Кореей и Ираном. По данным разведки, только с КНДР можно публично подтвердить военную связь РФ.

Также российский диктатор Владимир Путин пригрозил странам, предоставляющим оружие для Украины. Он заговорил об ударах по ним.

Михаил Подоляк
россия
Офис президента
военная помощь
КНДР

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