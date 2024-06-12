В ОП ответили, с какой страной сотрудничает Россия

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Yasin Akgul

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал страну, оказывающую России военную помощь. Речь идет о Северной Корее.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире телемарафона.

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По словам Подоляка, Северная Корея поставляет России большое количество снарядов, мин и ракет.

"Северная Корея поставляет большое количество снарядов калибра 122-мм и 152-мм, мин калибра 82-мм и 120-мм, определенное количество дальнобойных ракет", — подчеркнул он.

Напомним, в Главном управлении разведки Украины прокомментировали военное сотрудничество России с Китаем, Северной Кореей и Ираном. По данным разведки, только с КНДР можно публично подтвердить военную связь РФ.

Также российский диктатор Владимир Путин пригрозил странам, предоставляющим оружие для Украины. Он заговорил об ударах по ним.