В Південній Кореї розповіли про співпрацю КНДР і Росії у війні проти України

Лідери Південної Кореї. Фото ілюстративне: Reuters

Міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік в суботу повідомив, що є докази того, що зброя, яку Росія використовувала у війні проти України, була незаконно імпортована з Корейської народної демократичної республіки. Загалом відомо, що Північна Корея переслала до Росії близько 10 тисяч контейнерів з боєприпасами.

Про це повідомляє видання Reuters у суботу, 1 червня.

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"Військова співпраця між Росією та Північною Кореєю посилює напруженість на Корейському півострові та впливає на поле бою в Європі", — заявив Шін.

Він зазначив, що якщо Північна Корея продовжуватиме отримувати військові технології від Росії, це буде значним ризиком для усього цивілізованого світу.

У лютому Сполучені Штати заявили, що з вересня Північна Корея доставила до Росії більше 10 000 контейнерів з боєприпасами.

Пхеньян відкидає звинувачення в тому, що Північна Корея передала Росії зброю для використання в бойових діях проти України. При цьому Шін закликав Китай взяти на себе більш активну роль у денуклеаризації Корейського півострова.

Відповідаючи на запит про те, чи може Південна Корея створювати власну ядерну зброю, Шін сказав, що його держава довіряє режиму глобального Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. На його думку, посилення американсько-південнокорейського альянсу є гідною відповіддю на ядерні розробки Північної Кореї.

Раніше ми повідомляли, що КНДР відправила понад 150 повітряних куль наповнених різним сміттям, у сторону Південної Кореї. Вони впали в різних місцях по всій країні.

Згодом Північна Корея випробувала балістичну ракету Hwasong-11D, яка отримала нові технології наведення із автономною навігаційною системою.