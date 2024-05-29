КНДР атакувала Південну Корею кулями зі сміттям та гноєм

Повітряні кулі КНДР зі сміттям. Фото: Yonhap

КНДР відправила понад 150 повітряних куль наповнених різним сміттям у сторону Південної Кореї. Вони впали в різних місцях по всій країні.

Про це повідомили південнокорейські військові у середу, 29 травня, передає агентство Yonhap.

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Як розповіли військові, повітряні кулі перетнули кордон в ніч на середу і впали в різних місцях по всій країні, досягнувши аж до південно-східної провінції Південний Кьонсан.

Повітряні кулі були наповнені сміттям.

"Кулі, що впали, несли різні шматки сміття, такі як пластикові пляшки, батареї, деталі взуття та навіть гній", — йдеться у повідомленні.

Повітряна куля з КНДР зі сміттям. Фото: Yonhap

Зазначається, що військові зібрали об’єкти для детального аналізу.

"Ці дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право і серйозно загрожують безпеці нашого народу. Ми суворо попереджаємо Північну Корею негайно припинити свій нелюдський і вульгарний акт", — заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів.

Сміття, яке принесли повітряні кулі з КНДР. Фото: Yonhap

Акція "око за око"

КНДР пояснила свої дії акцією "око за око", оскільки протягом багатьох років північнокорейські перебіжчики в Південній Кореї та консервативні активісти відправляли листівки на Північ на повітряних кулях із закликом до північнокорейців остаточно повстати проти режиму Пхеньяна.

КНДР має занепокоєння, що приплив зовнішньої інформації може становити загрозу для її лідера Кім Чен Ина.

Північна Корея неодноразово закликала припинити кампанію з розповсюдження листівок. Це питання вже давно є джерелом напруги між двома Кореями, які технічно все ще перебувають у стані війни, оскільки Корейська війна 1950-53 років завершилася перемир’ям, а не мирним договором.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав свою армію інтенсивніше готуватися до війни. За його словами, це потрібно "відповідно до поточних обставин".

Згодом Північна Корея випробувала балістичну ракету Hwasong-11D, яка отримала нові технології наведення із автономною навігаційною системою.