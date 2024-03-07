Кім Чен Ин закликав армію КНДР інтенсивніше готуватися до війни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом з військовими. Фото: Rodong Sinmun

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав свою армію інтенсивніше готуватися до війни. За його словами, це потрібно "відповідно до поточних обставин".

Заява Кім Чен Ина прозвучала під час військових навчань у країні, які відбувалися 6 березня, передає NK News.

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Кім Чен Ин сказав свій заклик на тлі масштабних спільних військових навчань Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки під назвою "Щит свободи". Вони почалися 4 березня.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом з військовими. Фото: Rodong Sinmun

На знімках з навчань можна побачити військових та гелікоптери, що тренуються захоплювати сторожовий пост.

Армія КНДР. Фото: Rodong Sinmun

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом з військовими. Фото: Rodong Sinmun

Лідер Північної Кореї особисто керував військовими навчаннями, до яких входив штурм прикордонних постів.

Армія КНДР. Фото: Rodong Sinmun

Однак представник міністерства оборони Північної Кореї стверджує, що Південна Корея та США "зазнають великих втрат" через військові навчання, які почалися цього тижня. Він вважає, що вони становлять загрозу для існування уряду в Пхеньяні.

Навчання партнерів триватимуть до 15 березня і включатимуть щонайменше 48 польових навчань.

Нагадаємо, від вересня минулого року Північна Корея надіслала Росії понад 10 тисяч контейнерів із боєприпасами. Тепер вони використовуються на війні проти України.

Також близько 300 осіб, які, ймовірно, є працівниками з Північної Кореї, приїхали до Росії поїздом на початку лютого. Ймовірно, це є першою партією робітників з Північної Кореї, яких Пхеньян продовжить відправляти до Росії.