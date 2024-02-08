КНДР вирішила припинити економічну співпрацю з Південною Кореєю

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: REUTERS

Північна Корея вирішила скасувати всі закони про економічне співробітництво з Південною Кореєю. Лідер КНДР Кім Чен Ин наказав змінити Конституцію і прибрати з неї положення про об'єднання з Півднем.

Про це повідомляє Yonhap у четвер, 8 лютого.

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Постійний комітет в КНДР вирішив скасувати закони про:

міжкорейське економічне співробітництво,

спеціальну зону для міжнародних турів на гору Кумган, яка розташована на території КНДР,

інші угоди про економічну взаємодію Півночі і Півдня.

Раніше Північна Корея ліквідувала власні агенства, які займалися міжкорейськими справами, а саме:

Національний комітет мирного возз’єднання батьківщини,

агентство з питань економічного співробітництва та туристичне агентство, яке займалося турами до гори Кумганг на території КНДР.

Розірвання всіх зв'язків з Південною Кореєю

Крім того, лідер КНДР Кім Чен Ин наказав внести зміни до Конституції та забрати з неї пункти про об'єднання з Півднем.

В Північній Кореї вже закрили всі агентсва, які були пов'язані з міжкорейськими зв'язками, знесли символічну "Арку Возз’єднання", яку побудував батько Кім Чен Ина, а також почали скасовувати угоди з Сеулом.

Своєю чергою в міністерстві об'єднання Південної Кореї, яке відповідає за міжкорейські справи, заявили, що такі рішення КНДР були очікуваними. Також там попередили, що це призведе до ще більшої ізоляції Північної Кореї.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ООН ведуть розслідування щодо 58 кібератак, які здійснила Північна Корея. За допомогою таких дій, КНДР отримала три мільярди доларів для розвитку власної ядерної програми.

Також ми повідомляли, що Росія вирішила розблокувати частину активів Північної Кореї, які заморозила ООН в одному з банків РФ. Таким чином Росія в обмін на це планує отримати зброю для війни в Україні.