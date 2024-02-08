КНДР решила прекратить экономическое сотрудничество с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: REUTERS

Северная Корея решила отменить все законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал изменить Конституцию и убрать из нее положения об объединении с Югом.

Об этом сообщает Yonhap в четверг, 8 февраля.

Читайте также:

Какие законы о сотрудничестве отменила Северная Корея

Постоянный комитет в КНДР решил отменить законы о:

межкорейском экономическом сотрудничестве,

специальной зоне для международных туров на гору Кумган, которая расположена на территории КНДР,

других соглашениях об экономическом взаимодействии Севера и Юга.

Ранее Северная Корея ликвидировала собственные агентства, которые занимались межкорейскими делами, а именно:

Национальный комитет мирного воссоединения родины,

агентство по вопросам экономического сотрудничества и туристическое агентство, которое занималось турами к горе Кумганг на территории КНДР.

Разрыв всех связей с Южной Кореей

Кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ын приказал внести изменения в Конституцию и забрать из нее пункты об объединении с Югом.

В Северной Корее уже закрыли все агентства, связанные с межкорейскими связями, снесли символическую "Арку Воссоединения", которую построил отец Ким Чен Ына, а также начали отменять соглашения с Сеулом.

В свою очередь, в министерстве объединения Южной Кореи, которое отвечает за межкорейские дела, заявили, что такие решения КНДР были ожидаемыми. Также там предупредили, что это приведет к еще большей изоляции Северной Кореи.

Напомним, ранее мы писали, что в ООН ведут расследование относительно 58 кибератак, которые осуществила Северная Корея. С помощью таких действий КНДР получила три миллиарда долларов для развития собственной ядерной программы.

Также мы сообщали, что Россия решила разблокировать часть активов Северной Кореи, которые заморозила ООН в одном из банков РФ. Таким образом, Россия в обмен на это планирует получить оружие для войны в Украине.