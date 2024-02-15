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КНДР направила своїх робітників до Росії — деталі

15 лютого 2024 13:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
КНДР направила своїх робітників до Росії — деталі
Робітники із Північної Кореї. Фото ілюстративне: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Близько 300 осіб, які, ймовірно, є працівниками з Північної Кореї, приїхали до Росії поїздом на початку лютого. Ймовірно, є першою партією робітників з Північної Кореї, яких Пхеньян продовжить відправляти до Росії.

Про це повідомляє видання Yonhap News Agency, посилаючись на експерта з Південної Кореї у понеділок, 15 лютого.

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У Росії спостерігали за групою північнокорейських працівників, які прибули на залізничну станцію неподалік Владивостока 5 лютого. Старший аналітик з Корейського інституту національного об'єднання Чо Хан Бум зазначив, що ці люди були помічені з сумками і на їхній вигляд були ідентифіковані як робітники, а не туристи.

Чо виключив ймовірність того, що вони могли бути студентами, які навчаються за кордоном, чи офіційними особами на дипломатичній службі.

Видання уточнює, що якщо ця інформація отримає підтвердження, такий крок буде порушенням рішень Ради Безпеки ООН, які забороняють експорт трудових ресурсів із КНДР за кордон.

Зазначимо, відповідно до резолюції РБ ООН 2397, прийнятої у 2017 році, всі країни-члени ООН мали провести репатріацію всіх північнокорейських громадян, які працюють і одержують дохід у їхніх країнах, до кінця 2019 року.

Нагадаємо, фахівці ООН вивчають 58 випадків кібератак, здійснених Північною Кореєю, завдяки яким країна змогла заробити три мільярди доларів на підтримку своїх ядерних амбіцій.

Раніше Росія розблокувала частину активів КНДР , заморожених ООН в одному зі своїх банків.

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КНДР
політики
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Росія

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