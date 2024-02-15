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КНДР направила своих рабочих в Россию — детали

15 февраля 2024 13:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
КНДР направила своих рабочих в Россию — детали
Рабочие из Северной Кореи. Фото иллюстративное: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Около 300 человек, предположительно являющихся работниками из Северной Кореи, приехали в Россию на поезде в начале февраля. Вероятно, представляет собой первую партию рабочих из Северной Кореи, которых Пхеньян продолжит отправлять в Россию.

Об этом сообщает издание Yonhap News Agency, ссылаясь на эксперта из Южной Кореи в понедельник, 15 февраля.

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В России наблюдали за группой северокорейских работников, которые прибыли на железнодорожную станцию недалеко от Владивостока 5 февраля. Старший аналитик из Корейского института национального объединения Чо Хан Бум отметил, что эти люди были замечены с сумками и по их внешнему виду были идентифицированы как рабочие, а не туристы. 

Чо исключил вероятность того, что они могли быть студентами, обучающимися за границей, или официальными лицами на дипломатической службе.

Издание уточняет, что если эта информация получит подтверждение, такой шаг будет являться нарушением решений Совета Безопасности ООН, которые запрещают экспорт трудовых ресурсов из КНДР за рубеж.

Отметим, в соответствии с резолюцией СБ ООН 2397, принятой в 2017 году, все страны-члены ООН должны были провести репатриацию всех северокорейских граждан, работающих и получающих доход в их странах, до конца 2019 года.

Напомним, специалисты ООН изучают 58 случаев кибератак, осуществленных Северной Кореей, благодаря которым страна смогла заработать три миллиарда долларов на поддержку своих ядерных амбиций. 

Ранее Россия разблокировала часть активов КНДР, замороженных ООН в одном из своих банков.

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