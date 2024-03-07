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Ким Чен Ын призвал армию КНДР интенсивнее готовиться к войне

7 марта 2024 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ким Чен Ын призвал армию КНДР интенсивнее готовиться к войне
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с военными. Фото: Rodong Sinmun
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал свою армию интенсивнее готовиться к войне. По его словам, это нужно "в соответствии с текущими обстоятельствами".

Заявление Ким Чен Ына прозвучало во время военных учений в стране, которые проходили 6 марта, передает NK News.

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Ким Чен Ын сказал свой призыв на фоне масштабных совместных военных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки под названием "Щит свободы". Они начались 4 марта.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с военными. Фото: Rodong Sinmun

На снимках с учений можно увидеть военных и вертолеты, которые тренируются захватывать сторожевой пост.

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Армия КНДР. Фото: Rodong Sinmun
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с военными. Фото: Rodong Sinmun

Лидер Северной Кореи лично руководил военными учениями, в которые входил штурм пограничных постов.

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Армия КНДР. Фото: Rodong Sinmun

Однако представитель министерства обороны Северной Кореи утверждает, что Южная Корея и США "терпят большие потери" из-за начавшихся на этой неделе военных учений. Он считает, что они представляют угрозу существованию правительства в Пхеньяне.

Обучение партнеров будет продолжаться до 15 марта и будет включать по меньшей мере 48 полевых учений.

Напомним, с сентября прошлого года Северная Корея послала России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами. Теперь они используются на войне против Украины.

Также около 300 человек, вероятно, являющихся работниками из Северной Кореи, приехали в Россию поездом в начале февраля. Вероятно, это первая партия рабочих из Северной Кореи, которых Пхеньян продолжит отправлять в Россию.

война
военные учения
КНДР
Ким Чен Ын
военные

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