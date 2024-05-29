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КНДР атаковала Южную Корею воздушными шарами с мусором и навозом

29 мая 2024 12:37
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
КНДР атаковала Южную Корею воздушными шарами с мусором и навозом
Воздушные шары КНДР с мусором. Фото: Yonhap
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

КНДР отправила более 150 воздушных шаров наполненных разным мусором в сторону Южной Кореи. Они упали в разных местах по всей стране.

Об этом сообщили южнокорейские военные в среду, 29 мая, передает агентство Yonhap.

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Как рассказали военные, воздушные шары пересекли границу в ночь на среду и упали в разных местах по всей стране, достигнув  юго-восточной провинции Южный Кенсан.

Воздушные шары были наполнены мусором.

"Упавшие шары несли различные куски мусора, такие как пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз", — говорится в сообщении.

КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
Воздушный шар из КНДР с мусором. Фото: Yonhap

Отмечается, что военные собрали объекты для подробного анализа.

"Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свой бесчеловечный и вульгарный акт", — заявили в Объединенном комитете начальников штабов.

КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
Мусор, который принесли воздушные шары из КНДР. Фото: Yonhap

Акция "око за око"

КНДР объяснила свои действия акцией "око за око", поскольку в течение многих лет северокорейские перебежчики в Южной Корее и консервативные активисты отправляли листовки на Север на воздушных шарах с призывом к северокорейцам окончательно восстать против режима Пхеньяна.

КНДР беспокоится, что приток внешней информации может представлять угрозу для ее лидера Ким Чен Ына.

Северная Корея неоднократно призывала прекратить кампанию по распространению листовок. Этот вопрос давно является источником напряжения между двумя Кореями, которые технически все еще находятся в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-53 годов завершилась перемирием, а не мирным договором.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал свою армию интенсивнее готовиться к войне. По его словам, это нужно "в соответствии с текущими обстоятельствами".

Впоследствии Северная Корея опробовала баллистическую ракету Hwasong-11D, которая получила новые технологии наведения с автономной навигационной системой.

КНДР
Ким Чен Ын
Южная Корея
воздушный шар

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