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В Южной Корее рассказали о сотрудничестве КНДР и России в войне против Украины

1 июня 2024 16:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Южной Корее рассказали о сотрудничестве КНДР и России в войне против Украины
Лидеры Южной Кореи. Фото иллюстративное: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в субботу сообщил, что есть доказательства того, что оружие, которое Россия использовала в войне против Украины, было незаконно импортировано из Корейской народной демократической республики. В общей сложности известно, что Северная Корея переслала в Россию около 10 тысяч контейнеров с боеприпасами.

Об этом сообщает издание Reuters в субботу, 1 июня.

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"Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей усиливает напряженность на Корейском полуострове и влияет на поле боя в Европе", — заявил Шин.

Он отметил, что, если Северная Корея будет продолжать получать военные технологии от России, это будет значительным риском для всего цивилизованного мира.

В феврале США заявили, что с сентября Северная Корея доставила в Россию более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами.

Пхеньян исключает обвинения в том, что Северная Корея передала России оружие для использования в боевых действиях против Украины. При этом Шин призвал Китай принять более активную роль в денуклеаризации Корейского полуострова.

Отвечая на запрос о том, может ли Южная Корея создавать собственное ядерное оружие, Шин сказал, что его государство доверяет режиму глобального Договора о нераспространении ядерного оружия. По его мнению, усиление американо-южнокорейского альянса является достойным ответом на ядерные разработки Северной Кореи.

Ранее мы сообщали, что КНДР отправила более 150 воздушных шаров наполненных разным мусором в сторону Южной Кореи. Они упали в разных местах по всей стране.

Впоследствии Северная Корея опробовала баллистическую ракету Hwasong-11D, которая получила новые технологии наведения с автономной навигационной системой.

оружие
ракеты
война в Украине
США
война
Южная Корея
КНДР

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