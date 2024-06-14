Росія просить додаткові снаряди у КНДР

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу та лідер КНДР Кім Чен Ин на виставці у Пхеньяні в 2023 році. Фото: Reuters

Північна Корея (КНДР) відправила до Росії величезні контейнери, які можуть вмістити значну кількість артилерійських снарядів. Боєприпаси РФ хоче використати у війні проти України.

Про це повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, пише Bloomberg.

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Вон Сік висловив припущення, що незабаром, під час запланованого візиту до Пхеньяна, російський президент Володимир Путін може зацікавитися додатковими поставками боєприпасів.

За його словами, Південна Корея виявила щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, що відправляються з Північної Кореї до Росії, в яких може знаходитися до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, схожих на ті, що використовувалися Путіним під час бомбардування України.

"Очікується, що Путін буде прагнути до більш тісної співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо щодо військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні, щоб скористатися шансом на перемогу", — сказав міністр оборони Південної Кореї.

Він також додав, що Путін також отримав десятки балістичних ракет від КНДР.

"Росія відправила до Північної Кореї технології для планів розгортання супутників-шпигунів, а також звичайну зброю, таку як танки та літаки, в обмін на боєприпаси", — підсумував Вон Сік.

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк підтвердив, що Північна Корея надає Росії військову допомогу.

Також у Головному управлінні розвідки України прокоментували військову співпрацю Росії з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. За даними розвідки, лише з КНДР можна публічно підтвердити військовий зв’язок РФ.