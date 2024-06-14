Россия просит дополнительные снаряды у КНДР

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын на выставке в Пхеньяне в 2023 году. Фото: Reuters

Северная Корея (КНДР) отправила в Россию большие контейнеры, которые могут вместить существенное количество артиллерийских снарядов. Боеприпасы РФ хочет использовать в войне против Украины.

Об этом сообщил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, пишет Bloomberg .

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России не хватает снарядов от КНДР

Вон Сок высказал предположение, что в скором времени, во время запланированного визита в Пхеньян, российский президент Владимир Путин может заинтересоваться дополнительными поставками боеприпасов.

По его словам, Южная Корея обнаружила по меньшей мере 10 000 транспортных контейнеров, отправляемых из Северной Кореи в Россию, в которых может находиться до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, похожих на использовавшиеся Путиным во время бомбардировки Украины.

"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно по военным поставкам, таким как артиллерийские снаряды, которые необходимы, чтобы воспользоваться шансом на победу", — сказал министр обороны Южной Кореи.

Он также добавил, что Путин получил десятки баллистических ракет от КНДР.

"Россия отправила в Северную Корею технологию для планов развертывания спутников-шпионов, а также обычное оружие, такое как танки и самолеты, в обмен на боеприпасы", — подытожил Вон Сик.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подтвердил, что Северная Корея оказывает России военную помощь.

Также в Главном управлении разведки Украины прокомментировали военное сотрудничество России с Китаем, Северной Кореей и Ираном. По данным разведки, только с КНДР можно публично подтвердить военную связь РФ.