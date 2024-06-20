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Южная Корея пересмотрит поставки оружия Украине — что известно

20 июня 2024 17:22
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Военная помощь Украине — Южная Корея может предоставить системы ПВО для ВСУ
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину. По данным правительственных источников, в список помощи могут попасть системы ПВО.

Об этом сообщила Yonhap News Agency в четверг, 20 июня.

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Военная помощь от Южной Кореи

Северная Корея и РФ подписали договор, предусматривающий взаимное обязательство оказать немедленную военную помощь, если одна из стран подвергается нападению. После этого заявления Правительство Южной Кореи заявило, что пересмотрит свою позицию по поставкам военной помощи в Украину.

"Правительство выражает серьезную обеспокоенность и осуждает подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией, которое направлено на укрепление взаимного военного и экономического сотрудничества" , — заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин во время пресс-брифинга в офисе.

Советник пообещал принять необходимые меры, ведь подобный договор является нарушением резолюций Совета безопасности ООН и должен подлежать международному контролю и санкциям.

"Мы планируем пересмотреть вопросы оружейной поддержки Украины" , — отметил чиновник.

Он добавил, что Южная Корея будет сохранять стратегическую двусмысленность по поводу типов оружия, которые могут быть поставлены Украине.

"Конкретные мероприятия будут обнародованы позже, и будет интересно посмотреть, как на это ответит Россия, а не раскрывать наши планы заранее" , — заметил Чан Хо Джин.

Что может получить Украина

По данным правительственных источников, в список могут попасть системы противовоздушной обороны, поскольку Украина нуждается в противоракетных системах для отражения российских воздушных ударов.

По словам советника, Южная Корея также введет дополнительные санкции против четырех российских кораблей, пяти организаций и восьми человек, причастных к передаче оружия и нефти между Россией и Северной Кореей.

Напомним, Северная Корея отправила в Россию огромные контейнеры, способные вместить значительное количество артиллерийских снарядов. Боеприпасы РФ хотят использовать в войне против Украины.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подтвердил, что Северная Корея оказывает России военную помощь.

Также мы писали, что Европейские страны совместными усилиями решили передать необходимое вооружение для обороны, в том числе средства ПВО.

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