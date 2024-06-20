Военная помощь Украине — Южная Корея может предоставить системы ПВО для ВСУ

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину. По данным правительственных источников, в список помощи могут попасть системы ПВО.

Об этом сообщила Yonhap News Agency в четверг, 20 июня.

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Северная Корея и РФ подписали договор, предусматривающий взаимное обязательство оказать немедленную военную помощь, если одна из стран подвергается нападению. После этого заявления Правительство Южной Кореи заявило, что пересмотрит свою позицию по поставкам военной помощи в Украину.

"Правительство выражает серьезную обеспокоенность и осуждает подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией, которое направлено на укрепление взаимного военного и экономического сотрудничества" , — заявил советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин во время пресс-брифинга в офисе.

Советник пообещал принять необходимые меры, ведь подобный договор является нарушением резолюций Совета безопасности ООН и должен подлежать международному контролю и санкциям.

"Мы планируем пересмотреть вопросы оружейной поддержки Украины" , — отметил чиновник.

Он добавил, что Южная Корея будет сохранять стратегическую двусмысленность по поводу типов оружия, которые могут быть поставлены Украине.

"Конкретные мероприятия будут обнародованы позже, и будет интересно посмотреть, как на это ответит Россия, а не раскрывать наши планы заранее" , — заметил Чан Хо Джин.

Что может получить Украина

По данным правительственных источников, в список могут попасть системы противовоздушной обороны, поскольку Украина нуждается в противоракетных системах для отражения российских воздушных ударов.

По словам советника, Южная Корея также введет дополнительные санкции против четырех российских кораблей, пяти организаций и восьми человек, причастных к передаче оружия и нефти между Россией и Северной Кореей.

Напомним, Северная Корея отправила в Россию огромные контейнеры, способные вместить значительное количество артиллерийских снарядов. Боеприпасы РФ хотят использовать в войне против Украины.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк подтвердил, что Северная Корея оказывает России военную помощь.

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