У Києві з візитом Джон Басс — у посольстві США назвали мету

Заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс у Києві. Фото: Бріджит Брінк / соцмережа Х

Заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс прибув до Києва. Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала мету візиту.

Про це Бріджит Брінк написала у соцмережі X у п'ятницю, 21 червня.

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Мета візиту — зустріч з українськими урядовцями та партнерами

"Рада вітати заступника держсекретаря США з політичних питань Джона Басса в Києві, де він зустрінеться з українськими урядовцями та іншими партнерами, щоб підтвердити нашу тверду підтримку України в її боротьбі проти незаконної агресії Росії", — йдеться в повідомленні.

Допис Бріджит Брінк у соцмережі X. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 червня Бріджит Брінк відвідала Одесу: її візит сприятиме зміцненню двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Також американський посол в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ухвалення Сенатом США законопроєкту, що передбачає допомогу ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що Сенат США підтримав пакет законопроєкту щодо надання допомоги Україні в обсязі майже 61 млрд доларів.