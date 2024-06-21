Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Заступник держсекретаря США прибув до України — яка мета візиту arrow

Заступник держсекретаря США прибув до України — яка мета візиту

21 червня 2024 14:41
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
У Києві з візитом Джон Басс — у посольстві США назвали мету
Заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс у Києві. Фото: Бріджит Брінк / соцмережа Х
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс прибув до Києва. Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала мету візиту. 

Про це Бріджит Брінк написала у соцмережі X у п'ятницю, 21 червня. 

Читайте також:

Мета візиту — зустріч з українськими урядовцями та партнерами

"Рада вітати заступника держсекретаря США з політичних питань Джона Басса в Києві, де він зустрінеться з українськими урядовцями та іншими партнерами, щоб підтвердити нашу тверду підтримку України в її боротьбі проти незаконної агресії Росії", — йдеться в повідомленні.

Заступник держсекретаря США прибув до України — яка мета візиту - фото 1
Допис Бріджит Брінк у соцмережі X. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 червня Бріджит Брінк відвідала Одесу: її візит сприятиме зміцненню двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Також американський посол в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ухвалення Сенатом США законопроєкту, що передбачає допомогу ЗСУ. 

Раніше ми повідомляли, що Сенат США підтримав пакет законопроєкту щодо надання допомоги Україні в обсязі майже 61 млрд доларів.

США
Київ
посол
Україна
політики

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту