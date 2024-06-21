В Киеве с визитом Джон Басс — в посольстве США назвали цель

Заместитель госсекретаря США прибыл в Украину — какова цель визита
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс прибыл в Киев. Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала цель визита.
Об этом Бриджит Бринк написала в соцсети X в пятницу, 21 июня.
Цель визита — встреча с украинскими чиновниками и партнерами
"Рада приветствовать заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса в Киеве, где он встретится с украинскими чиновниками и другими партнерами, чтобы подтвердить нашу твердую поддержку Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России", — говорится в сообщении.
Напомним, 14 июня Бриджит Бринк посетила Одессу: ее визит будет способствовать укреплению двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
Также американский посол в Украине Бриджит Бринк отреагировала на принятие Сенатом США законопроекта, предусматривающего помощь ВСУ.
Ранее мы сообщали, что Сенат США поддержал пакет законопроекта о предоставлении помощи Украине в объеме почти 61 млрд долларов.
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