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Заместитель госсекретаря США прибыл в Украину — какова цель визита

21 июня 2024 14:41
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
В Киеве с визитом Джон Басс — в посольстве США назвали цель
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс в Киеве. Фото: Бриджит Бринк / соцсеть Х
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс прибыл в Киев. Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала цель визита.

Об этом Бриджит Бринк написала в соцсети X в пятницу, 21 июня.

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Цель визита — встреча с украинскими чиновниками и партнерами

"Рада приветствовать заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса в Киеве, где он встретится с украинскими чиновниками и другими партнерами, чтобы подтвердить нашу твердую поддержку Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России", — говорится в сообщении.

Заместитель госсекретаря США прибыл в Украину — какова цель визита - фото 1
Сообщение Бриджит Бринк в соцсети X. Фото: скриншот

Напомним, 14 июня Бриджит Бринк посетила Одессу: ее визит будет способствовать укреплению двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Также американский посол в Украине Бриджит Бринк отреагировала на принятие Сенатом США законопроекта, предусматривающего помощь ВСУ.

Ранее мы сообщали, что Сенат США поддержал пакет законопроекта о предоставлении помощи Украине в объеме почти 61 млрд долларов.

США
Киев
посол
Украина
политики

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