Посол США Бріджит Брінк відреагувала на ухвалення допомоги Україні

Посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: twitter/USAmbKyiv

Американський посол в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ухвалення Сенатом США законопроєкту, що передбачає допомогу ЗСУ. Вона подякувала лідерам більшості та меншості в Сенаті, а також двопартійній групі сенаторів.

Про це посол написала у своєму Twitter у середу, 24 квітня.

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Реакція Брінк на ухвалення допомоги Україні

"Дякую лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру, меншості Мітчу Макконнеллу і двопартійній групі сенаторів за ухвалення додаткового законопроєкту щодо фінансування України, яка отримає 60,8 мільярдів доларів США на життєво важливу безпекову та іншу допомогу", — заявила Брінк.

Допис посла США в Україні Бріджит Брінк. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Сенат США підтримав пакет законопроєктів щодо надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскації активів РФ. Загальний обсяг американської допомоги Україні становить майже 61 млрд доларів.

Тепер законопроєкт має підписати президент США Джозеф Байден. У Білому домі заявили, що глава держави зробить це найближчим часом.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський висловив подяку Сенату Конгресу США за схвалення допомоги Україні.