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Зеленський відреагував на схвалення допомоги Україні у Сенаті США

24 квітня 2024 07:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський відреагував на схвалення допомоги Україні у Сенаті США
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Сенату Конгресу США за схвалення життєво необхідної допомоги Україні. За його словами, це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу.

Про це глава держави написав у своєму Telegram в середу, 24 квітня. 

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"Я вдячний Сенату Конгресу США за сьогоднішнє схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього", — висловив вдячність Президент. 

Він наголосив, що це голосування зміцнює роль Америки як "маяка демократії та лідера вільного світу". Крім того, Зеленський подякував усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики.

"Я так само ціную підтримку Президента Байдена і з нетерпінням очікую на швидке підписання законопроєкту та надання наступного пакета військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах", — наголосив глава держави. 

Зеленський додав, що далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру.

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Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. "За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" — лише 18.

Водночас президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні вже сьогодні, 24 квітня, коли той опиниться на його столі. Це дасть можливість розпочати відправлення зброї та обладнання до нашої країни вже цього тижня

Володимир Зеленський
США
зброя
військова допомога
гроші
війна в Україні

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