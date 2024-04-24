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Зеленский отреагировал на одобрение помощи Украине в Сенате США

24 апреля 2024 07:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский отреагировал на одобрение помощи Украине в Сенате США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Сенату Конгресса США за одобрение жизненно необходимой помощи Украине. По его словам, это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира.

Об этом глава государства написал в своем Telegram в среду, 24 апреля.

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"Я благодарен Сенату Конгресса США за сегодняшнее одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, проголосовавших за него", — выразил благодарность Президент.

Он подчеркнул, что это голосование укрепляет роль Америки как "маяка демократии и лидера свободного мира". Кроме того, Зеленский поблагодарил всех американцев, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за рамки политики.

"Я так же ценю поддержку Президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что будет соответствовать решимости, которую я всегда испытываю в наших переговорах", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира.

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Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, 24 апреля сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. "За" проголосовали 79 сенаторов, а "против" — всего 18.

В то же время, президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине уже сегодня, 24 апреля, когда тот окажется на его столе. Это позволит начать отправку оружия и оборудования в нашу страну уже на этой неделе.

Владимир Зеленский
США
оружие
военная помощь
деньги
война в Украине

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