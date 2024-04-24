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Стало відомо, коли Байден підпише законопроєкт про допомогу Україні

24 квітня 2024 07:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Стало відомо, коли Байден підпише законопроєкт про допомогу Україні
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні у середу, коли той опиниться на його столі. Це дасть можливість розпочати відправлення зброї та обладнання до нашої країни вже цього тижня.

Заява Байдена була розміщена на сайті Білого дому.

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Президент додав, що "ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін"

За словами Байдена, потреба нагальна:

  • для України, яка стикається з невпинними бомбардуваннями з боку Росії;
  • для Ізраїлю, який щойно зіткнувся з безпрецедентними атаками з боку Ірану;
  • для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, зокрема в Секторі Гази, Судані та Гаїті;
  • для партнерів, які прагнуть безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Я хочу подякувати лідеру Шумеру, лідеру МакКоннеллу та всім двопартійним законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроєкт", — заявив Байден. 

Він також висловив впевненість, що даний законопроєкт зробить світ більш безпечним.

Раніше ми повідомляли, що Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. "За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" — лише 18.

Нагадуємо, що США готові передати Україні пакет військової допомоги в максимально швидкі терміни. Для цього знадобиться лише кілька днів.

Джо Байден
США
війна
фінансова допомога
військова допомога
Україна
законопроєкт

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