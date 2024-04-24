Стало известно, когда Байден подпишет законопроект о помощи Украине

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине в среду, когда тот окажется на его столе. Это позволит начать отправку оружия и оборудования в нашу страну уже на этой неделе.

Заявление Байдена было размещено на сайте Белого дома.

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Президент добавил, что "мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС и тиранов, таких как Путин".

По словам Байдена, потребность насущна:

для Украины, которая сталкивается с непрерывными бомбардировками со стороны России;

для Израиля, только столкнувшегося с беспрецедентными атаками со стороны Ирана;

для беженцев и пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий во всем мире, в частности в Секторе Газы, Судане и Гаити;

для партнеров, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Я хочу поблагодарить лидера Шумера, лидера МакКоннелла и всех двухпартийных законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект", — заявил Байден.

Он также выразил уверенность, что данный законопроект сделает мир более безопасным.

Ранее мы сообщали, что Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. "За" проголосовали 79 сенаторов, а "против" — всего 18.

Напомним, что США готовы передать Украине пакет военной помощи в максимально быстрые сроки. Для этого понадобится всего несколько дней.