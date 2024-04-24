Стало известно, когда Байден подпишет законопроект о помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине в среду, когда тот окажется на его столе. Это позволит начать отправку оружия и оборудования в нашу страну уже на этой неделе.
Заявление Байдена было размещено на сайте Белого дома.
Байден подпишет законопроект
Президент добавил, что "мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС и тиранов, таких как Путин".
По словам Байдена, потребность насущна:
- для Украины, которая сталкивается с непрерывными бомбардировками со стороны России;
- для Израиля, только столкнувшегося с беспрецедентными атаками со стороны Ирана;
- для беженцев и пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий во всем мире, в частности в Секторе Газы, Судане и Гаити;
- для партнеров, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Я хочу поблагодарить лидера Шумера, лидера МакКоннелла и всех двухпартийных законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект", — заявил Байден.
Он также выразил уверенность, что данный законопроект сделает мир более безопасным.
Ранее мы сообщали, что Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. "За" проголосовали 79 сенаторов, а "против" — всего 18.
Напомним, что США готовы передать Украине пакет военной помощи в максимально быстрые сроки. Для этого понадобится всего несколько дней.
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