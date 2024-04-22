Зеленський провів телефонну розмову з Байденом — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 22 квітня, провів телефонну розмову з очільником Білого дому Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Лідери країн обговорили виділення фінансової допомоги для України.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Розмова Зеленського та Байдена 22 квітня

"Провів телефонну розмову із Президентом США Джо Байденом за підсумками голосування в Палаті представників. Президент запевнив, що в разі схвалення і Сенатом негайно підпише закон", — йдеться у повідомленні.

Український лідер висловив вдячність Байдену за неослабну підтримку та за справжнє глобальне лідерство.

Також він відзначив двопартійну підтримку законопроєкту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса.

"Інше рішення Палати представників, а саме дозволити конфіскацію російських активів — посилає потужний сигнал усім нашим партнерам", — зауважив Президент.



Зеленський розповів лідеру США про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб — зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови.

Він наголосив, що це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя.

Водночас лідери обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Під час розмови Байден запевнив, що він буде швидким та потужним і посилить українські протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності.

Крім того, вони домовилися про підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Байден заявив, що Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО. За його словами, американська безпекова допомога Україні може протистояти агресії Москви.

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав держави-члени Альянсу виділяти більше військової допомоги Україні, ніж витрачати кошти на власну оборону.