Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський провів телефонну розмову з Байденом — про що говорили arrow

Зеленський провів телефонну розмову з Байденом — про що говорили

22 квітня 2024 19:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський провів телефонну розмову з Байденом — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 22 квітня, провів телефонну розмову з очільником Білого дому Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Лідери країн обговорили виділення фінансової допомоги для України.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Розмова Зеленського та Байдена 22 квітня

"Провів телефонну розмову із Президентом США Джо Байденом за підсумками голосування в Палаті представників. Президент запевнив, що в разі схвалення і Сенатом негайно підпише закон", — йдеться у повідомленні.

Український лідер висловив вдячність Байдену за неослабну підтримку та за справжнє глобальне лідерство.

Також він відзначив двопартійну підтримку законопроєкту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса.

"Інше рішення Палати представників, а саме дозволити конфіскацію російських активів — посилає потужний сигнал усім нашим партнерам", — зауважив Президент.
 
Зеленський розповів лідеру США про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб — зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови.

Він наголосив, що це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя. 

Водночас лідери обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Під час розмови Байден запевнив, що він буде швидким та потужним і посилить українські протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності.

Крім того, вони домовилися про підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.

Зеленський поговорив з Байденом 22 квітня
Скриншот допису Зеленського

Раніше Байден заявив, що Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО. За його словами, американська безпекова допомога Україні може протистояти агресії Москви.

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав держави-члени Альянсу виділяти більше військової допомоги Україні, ніж витрачати кошти на власну оборону. 

Володимир Зеленський
Джо Байден
США
фінансова допомога
війна в Україні
Сенат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри