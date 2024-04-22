Зеленский провел телефонный разговор с Байденом — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 апреля, провел телефонный разговор с главой Белого дома Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Лидеры стран обсудили выделение финансовой помощи Украине.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Разговор Зеленского и Байдена 22 апреля

"Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом по итогам голосования в Палате представителей. Президент заверил, что в случае одобрения и Сенатом немедленно подпишет закон", — говорится в сообщении.

Украинский лидер выразил благодарность Байдену за неослабевшую поддержку и за подлинное глобальное лидерство.

Также он отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса.

"Другое решение Палаты представителей, а именно разрешить конфискацию российских активов — посылает мощный сигнал всем нашим партнерам", — отметил президент.



Зеленский рассказал лидеру США о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб — в частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора.

Он подчеркнул, что это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни.

В то же время, лидеры обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. В ходе разговора Байден заверил, что он будет быстрым и мощным и усилит украинские противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности.

Кроме того, они договорились о подписании двустороннего соглашения о безопасности и подготовке к предстоящему Саммиту мира.

Скриншот сообщения Зеленского

Ранее Байден заявил, что Россия и ее партнеры представляют все большую угрозу НАТО. По его словам, американская помощь безопасности Украины может противостоять агрессии Москвы.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал государства-члены НАТО выделять больше военной помощи Украине, чем тратить средства на собственную оборону.