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Зеленский провел телефонный разговор с Байденом — о чем говорили

22 апреля 2024 19:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский провел телефонный разговор с Байденом — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 апреля, провел телефонный разговор с главой Белого дома Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Лидеры стран обсудили выделение финансовой помощи Украине.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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"Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом по итогам голосования в Палате представителей. Президент заверил, что в случае одобрения и Сенатом немедленно подпишет закон", — говорится в сообщении.

Украинский лидер выразил благодарность Байдену за неослабевшую поддержку и за подлинное глобальное лидерство.

Также он отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса.

"Другое решение Палаты представителей, а именно разрешить конфискацию российских активов — посылает мощный сигнал всем нашим партнерам", — отметил президент.

Зеленский рассказал лидеру США о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб — в частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора.

Он подчеркнул, что это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни.

В то же время, лидеры обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. В ходе разговора Байден заверил, что он будет быстрым и мощным и усилит украинские противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности.

Кроме того, они договорились о подписании двустороннего соглашения о безопасности и подготовке к предстоящему Саммиту мира.

Зеленский побеседовал с Байденом 22 апреля
Скриншот сообщения Зеленского

Ранее Байден заявил, что Россия и ее партнеры представляют все большую угрозу НАТО. По его словам, американская помощь безопасности Украины может противостоять агрессии Москвы.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал государства-члены НАТО выделять больше военной помощи Украине, чем тратить средства на собственную оборону.

Владимир Зеленский
Джо Байден
США
финансовая помощь
война в Украине
Сенат

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