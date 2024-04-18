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Байден заявив, що Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО

18 квітня 2024 07:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Байден заявив, що Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО. За його словами, американська безпекова допомога Україні може протистояти агресії Москви.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Загроза для НАТО

У статті, опублікованій у Wall Street Journal 17 квітня, Байден заявив, що Росія посилює свою війну проти України за військової та нелетальної підтримки з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Він закликав Палату представників Конгресу США терміново ухвалити рішення про надання безпекової допомоги Україні, оскільки ЗСУ продовжують стикатися з нестачею боєприпасів і перспективою втрати більшої території. 

За словами Байдена, якщо РФ досягне своєї мети перемогти Україну, то окупанти наблизяться до НАТО. 

Він зазначив, що підтримка України може зупинити Росію від зазіхань на американських союзників по НАТО і запобігти залученню США в війну між Росією та Альянсом.

"За оцінками ISW, перемога Росії в Україні матиме руйнівні наслідки для оборони НАТО, в той час, як перемога України зробить успішну російську атаку на Польщу або країни Балтії більш складною і ризикованою для Росії", — йдеться в звіті.

Нагадаємо, 17 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав держави-члени Альянсу виділяти більше військової допомоги Україні, ніж витрачати кошти на власну оборону. Зокрема Столтенберг відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову військову допомогу Україні, про яке ті оголосили в останні дні.

Також у веденні своєї "гібридної війни" Росія намагається скористатися вразливими місцями підводної інфраструктури. Йдеться про трубопроводи та кабелі електропередач. Внаслідок цього безпека майже 1 мільярда людей в Європі і Північній Америці перебуває під загрозою.

Джо Байден
США
війна
НАТО
Україна
президент

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