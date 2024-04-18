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Байден заявил, что Россия и ее партнеры представляют все большую угрозу для НАТО

18 апреля 2024 07:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Байден заявил, что Россия и ее партнеры представляют все большую угрозу для НАТО
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия и ее партнеры представляют все большую угрозу для НАТО. По его словам, американская помощь по безопасности Украине может противостоять агрессии Москвы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Угроза для НАТО

В статье, опубликованной в Wall Street Journal 17 апреля, Байден заявил, что Россия усиливает свою войну против Украины при военной и нелетальной поддержке со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

Он призвал Палату представителей Конгресса США срочно принять решение о предоставлении помощи по безопасности Украине, поскольку ВСУ продолжают сталкиваться с нехваткой боеприпасов и перспективой потери большей территории. 

По словам Байдена, если РФ достигнет своей цели победить Украину, то оккупанты приблизятся к НАТО.

Он отметил, что поддержка Украины может остановить Россию от посягательств на американских союзников по НАТО и предотвратить вовлечение США в войну между Россией и Альянсом.

"По оценкам ISW, победа России в Украине будет иметь разрушительные последствия для обороны НАТО, в то время как победа Украины сделает успешную российскую атаку на Польшу или страны Балтии более сложной и рискованной для России", — говорится в отчете.

Напомним, 17 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал государства-члены Альянса выделять больше военной помощи Украине, чем тратить средства на собственную оборону. В частности, Столтенберг отметил решение Дании и Нидерландов выделить дополнительную военную помощь Украине, о которой те объявили в последние дни.

Также в ведении своей "гибридной войны" Россия пытается воспользоваться уязвимыми местами подводной инфраструктуры. Речь идет о трубопроводах и кабелях электропередач. В результате этого безопасность почти 1 миллиарда человек в Европе и Северной Америке находится под угрозой.

Джо Байден
США
война
НАТО
Украина
президент

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