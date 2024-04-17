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Столтенберг закликає членів НАТО надавати зброю Україні замість витрат на власну оборону

17 квітня 2024 21:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Столтенберг закликає членів НАТО надавати зброю Україні замість витрат на власну оборону
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму зверненні на пресконференції в Брюсселі в середу, 17 квітня, закликав держави-члени Альянсу виділяти більше військової допомоги Україні, ніж витрачати кошти на власну оборону.  Зокрема Столтенберг відзначив рішення Данії та Нідерландів виділити додаткову військову допомогу Україні, про яке ті оголосили в останні дні.

Про це повідомляє видання "Європейська правда".

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Після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії, Столтенберг висловив вдячність Данії та Нідерландам за їхнє рішення надати додаткову військову допомогу Україні, яке було оголошено останніми днями. Також він відзначив чеську ініціативу з пошуку артилерійських снарядів для України.

"Але Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", — заявив генсек.

Столтенберг підкреслив важливість підтримки України в цей важкий час. Він привів приклад Данії, яка передала Україні всі свої артилерійські системи, але водночас має конкретні плани з їхнього поповнення.

Генсек Альянсу закликав інші країни-члени НАТО діяти аналогічно, підтримуючи Україну в зусиллях забезпечення безпеки та захисту.

Нагадаємо, що Зеленський та Столтенберг обговорили скликання ради Україна-НАТО. 

Також ми писали про те, що країни НАТО нададуть Україні новий пакет допомоги. Зокрема країни Альянсу готові поставити нашій країні боєприпаси та безпілотники.

НАТО
військова допомога
Україна
Єнс Столтенберг
війна в Україні

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