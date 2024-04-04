Країни НАТО нададуть Україні новий пакет допомоги — що в нього входить
4 квітня 2024 23:58
Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
Країни НАТО нададуть Україні новий пакет допомоги. Зокрема країни Альянсу готові поставити нашій країні боєприпаси та безпілотники.
Як повідомляє The Insider, про це за підсумками дводенного саміту в Брюсселі заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
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Що входить у новий пакет допомоги від НАТО:
- Німеччина надасть близько €600 мільйонів для закупівлі артилерійських боєприпасів у Чехії;
- Франція поставить ракети та бронетехніку;
- Велика Британія забезпечить Україну десятьма тисячами безпілотників;
- Фінляндія передасть пакет допомоги на суму €188 мільйонів, однак що включатиме він включатиме, наразі невідомо.
Нагадаємо, 4 квітня виповнилося 75 років від дня заснування головного військового союзу Заходу — НАТО. Зараз до складу Північноатлантичного альянсу входять 32 країни.
Раніше Єнс Столтенберг зазначив, що після завершення війни від повторної агресії Росії Україну має убезпечити 5 стаття статуту НАТО.
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