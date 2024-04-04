Страны НАТО предоставят Украине новый пакет помощи — что в него входит

Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Страны НАТО предоставят Украине новый пакет помощи. В частности, страны Альянса готовы поставить нашей стране боеприпасы и беспилотники.

Как сообщает The Insider, об этом по итогам двухдневного саммита в Брюсселе заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Что входит в новый пакет помощи от НАТО:

Германия выделит около €600 миллионов для закупки артиллерийских боеприпасов в Чехии;

Франция поставит ракеты и бронетехнику;

Великобритания обеспечит Украину десятью тысячами беспилотников;

Финляндия передаст пакет помощи на сумму €188 миллионов, однако, что он будет включать, пока неизвестно.

Напомним, 4 апреля исполнилось 75 лет со дня основания главного военного союза Запада — НАТО. Сейчас в состав Североатлантического альянса входят 32 страны.

Ранее Йенс Столтенберг отметил, что после завершения войны от повторной агрессии России Украину должна обезопасить 5 статья устава НАТО.