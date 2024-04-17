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Столтенберг призывает членов НАТО предоставлять оружие Украине вместо расходов на свою оборону

17 апреля 2024 21:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Столтенберг призывает членов НАТО предоставлять оружие Украине вместо расходов на собственную оборону
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем обращении на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 17 апреля, призвал государства-члены Альянса выделять больше военной помощи Украине, чем тратить средства на собственную оборону. В частности, Столтенберг отметил решение Дании и Нидерландов выделить дополнительную военную помощь Украине, о которой те объявили в последние дни.

Об этом сообщает издание "Европейская правда".

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После встречи с премьер-министрами Нидерландов, Дании и Чехии Столтенберг выразил благодарность Дании и Нидерландам за их решение оказать дополнительную военную помощь Украине, которая была объявлена в последние дни. Также он отметил чешскую инициативу по поиску артиллерийских снарядов для Украины.

"Но Украина нуждается в большем. Поэтому, если перед союзниками предстает выбор между выполнением целей НАТО по расходам на оборону и предоставлением Украине больше помощи, мой сигнал четкий: присылайте больше Украине", — заявил генсек.

Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины в это тяжелое время. Он привел пример Дании, которая передала Украине все свои артиллерийские системы, но вместе с тем имеет конкретные планы по их пополнению.

Генсек Альянса призвал другие страны-члены НАТО действовать аналогично, поддерживая Украину в усилиях по обеспечению безопасности и защиты.

Напомним, что Зеленский и Столтенберг обсудили созыв совета Украина-НАТО.

Также мы писали о том, что страны НАТО предоставят Украине новый пакет помощи. В частности, страны Альянса готовы поставить нашей стране боеприпасы и беспилотники.

НАТО
военная помощь
Украина
Йенс Столтенберг
война в Украине

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