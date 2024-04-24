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Посол США Бриджит Бринк отреагировала на принятие помощи Украине

24 апреля 2024 13:56
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Посол США Бриджит Бринк отреагировала на принятие помощи Украине
Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: twitter/USAmbKyiv
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Американский посол в Украине Бриджит Бринк отреагировала на принятие Сенатом США законопроекта, который предусматривает помощь ВСУ. Она поблагодарила лидеров большинства и меньшинства в Сенате, а также двухпартийную группу сенаторов.

Об этом посол написала в своем Twitter в среду, 24 апреля.

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"Спасибо лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру, меньшинству Митчу Макконнеллу и двухпартийной группе сенаторов за принятие дополнительного законопроекта по финансированию Украины, которое получит 60,8 миллиарда долларов США на жизненно важную безопасность и другую помощь", — заявила Бринк.

Сообщение посла США в Украине Бриджит Бринк. Фото: скриншот
Пост посла США в Украине Бриджит Бринк. Фото: скриншот

Напомним, ранее Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Общий объем американской помощи Украине составляет почти 61 млрд долларов.

Теперь законопроект должен подписать президент США Джозеф Байден. В Белом доме заявили, что глава государства сделает это в ближайшее время.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Сенату Конгресса США за одобрение помощи Украине.

США
посол
финансовая помощь
военная помощь
Украина
Сенат

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