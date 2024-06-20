Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow США предоставит Украине приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS arrow

США предоставит Украине приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS

20 июня 2024 22:05
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
ША предоставит Украине приоритет в поставке зенитных ракет Patriot и NASAMS — Белый дом
Зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot. Фото: US Army
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Соединенные Штаты предоставят приоритет в поставках зенитных ракет для Patriot и NASAMS Украине, а не другим странам, также разместившим соответствующие заказы. По словам советника по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джона Кирби, этого будет достаточно, чтобы обеспечить Украину достаточными средствами для воздушной обороны на следующие 16 месяцев.

Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Голос Америки .

Читайте также:

США предоставит Украине приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS

Кирби отметил, что США предоставит Украине приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS, отсрочив доставку заказов в другие страны.

"Как вы знаете, у Соединенных Штатов есть мощная программа продаж военной продукции за границу, по которой наша оборонно-промышленная база производит, а затем экспортирует материалы в другие страны, включая, конечно, ракеты противовоздушной обороны" , — заявил Кирби.

По словам чиновника, США собираются изменить приоритеты предоставления оружия для Украины. Кирби заявил, что оружия будет достаточно, чтобы обеспечить Украину достаточным средством для воздушной обороны на следующие 16 месяцев.

"Мы собираемся изменить приоритеты поставок этого экспорта, чтобы эти ракеты, выходящие из производственной линии, теперь были предоставлены Украине, чтобы мы могли обеспечить Украину ракетами, которые ей нужны и чтобы сохранить их запасы в ключевой момент в войне с приближением к концу лета и осени» , — отметил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома.

Напомним, высший совет национальной обороны Румынии одобрил предоставление Украине системы ПВО Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность стране и президенту Клаусу Йоханнесу.

Ранее мы писали, что приоритетом для всего мира сегодня есть помощь Украине в войне против России. Европейские страны совместными усилиями решили передать необходимое вооружение для обороны , в том числе средства ПВО.

Также мы писали, что советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину. По данным правительственных источников, в список помощи могут попасть системы ПВО.

США
война
военная помощь
Украина
ПВО
Джон Кирби
война в Украине
Patriot

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту