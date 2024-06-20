ША предоставит Украине приоритет в поставке зенитных ракет Patriot и NASAMS — Белый дом

Зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot. Фото: US Army

Соединенные Штаты предоставят приоритет в поставках зенитных ракет для Patriot и NASAMS Украине, а не другим странам, также разместившим соответствующие заказы. По словам советника по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джона Кирби, этого будет достаточно, чтобы обеспечить Украину достаточными средствами для воздушной обороны на следующие 16 месяцев.

Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Голос Америки .

Читайте также:

США предоставит Украине приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS

Кирби отметил, что США предоставит Украине приоритет в поставках ракет для Patriot и NASAMS, отсрочив доставку заказов в другие страны.

"Как вы знаете, у Соединенных Штатов есть мощная программа продаж военной продукции за границу, по которой наша оборонно-промышленная база производит, а затем экспортирует материалы в другие страны, включая, конечно, ракеты противовоздушной обороны" , — заявил Кирби.

По словам чиновника, США собираются изменить приоритеты предоставления оружия для Украины. Кирби заявил, что оружия будет достаточно, чтобы обеспечить Украину достаточным средством для воздушной обороны на следующие 16 месяцев.

"Мы собираемся изменить приоритеты поставок этого экспорта, чтобы эти ракеты, выходящие из производственной линии, теперь были предоставлены Украине, чтобы мы могли обеспечить Украину ракетами, которые ей нужны и чтобы сохранить их запасы в ключевой момент в войне с приближением к концу лета и осени» , — отметил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома.

Напомним, высший совет национальной обороны Румынии одобрил предоставление Украине системы ПВО Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность стране и президенту Клаусу Йоханнесу.

Ранее мы писали, что приоритетом для всего мира сегодня есть помощь Украине в войне против России. Европейские страны совместными усилиями решили передать необходимое вооружение для обороны , в том числе средства ПВО.

Также мы писали, что советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что страна может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину. По данным правительственных источников, в список помощи могут попасть системы ПВО.