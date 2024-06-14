П'ять країн готові передати Україні установки Patriot — Джо Байден

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявив, що п'ять країн погодилися надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що держава потребує сім таких установок.

Відповідні заяви президенти зробили під час спільної пресконференції у четвер, 13 червня.

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Кілька країн готові передати Україні Patriot

"Ми маємо підтримку п'яти країн щодо надання систем Patriot. Також ми даємо знати країнам, які чекають від нас постачання Patriot в майбутньому, що їм доведеться почекати. Ми все будемо передавати зараз Україні", — зазначив Байден.

Своєю чергою Зеленський зауважив, що Україні терміново потрібно сім таких установок.

"Ми нагально потребуємо сім систем Patriot. Ми обговорювали можливість отримати п'ять з них, це правда. І ми працюємо над цим. Це не означає, що вони будуть у нас завтра, але ми бачимо у найближчому майбутньому хороші результати для України", — наголосив український президент.

Засоби ППО для України

Нагадаємо, що нещодавно Байден ухвалив рішення передати Україні ще одну систему ППО Patriot. Водночас Польща виступила проти того, щоб на території України розгорнули ще один Patriot. Поляки вважають, що це підриватиме безпекову ситуацію на їх території.

Також російські загарбники не припиняють обстрілювати Харків та область. Зеленський показав наслідки атак РФ по регіону та закликав міжнародних партнерів надати Україні системи ППО.

Додамо, що Міноборони України уклало контракт зі французькою компанією Thales Group на придбання другої системи ППО ControlMaster 200. Відомо, чим унікальна установка.