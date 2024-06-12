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Україна отримає від США додаткову батарею ППО Patriot, — AP

12 червня 2024 08:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
США передадуть Україні батарею Patriot
Президент України Володимир Зеленський біля системи ППО Patriot. Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сполучені Штати Америки нададуть Україні ще одну батарею Patriot. Рішення ухвалив президент Джо Байден.

Про це повідомляє Associated Press з  посиланням на американських чиновників.

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Відомо, що це буде друга система Patriot, яку США передадуть Україні, попри те, що Пентагон регулярно постачає для них ракети.

Байден ухвалив рішення про військову допомогу минулого тижня після серії зустрічей та внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України у ППО, не ставлячи під загрозу боєздатність США.

За словами американських чиновників, систему можуть розгорнути на передовій лінії фронту протягом найближчих декількох днів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував поставку нового пакета військової допомоги Україні. Він включатиме систему протиповітряної оборони Patriot, ракетну установку IRIS-T, самохідну артилерійську установку Gepard та боєприпаси.

Також начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів, де зберігатимуться винищувачі F-16, які західні партнери нададуть Україні. За його словами, частина з них будуть на авіабазах за межами країни, щоб убезпечити цінну техніку від російських атак.

Україна
ППО
військова допомога
США
Джо Байден

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