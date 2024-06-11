Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував поставку нового пакета військової допомоги Україні. Він включатиме систему протиповітряної оборони Patriot, ракетну установку IRIS-T, самохідну артилерійську установку Gepard та боєприпаси.

Про це голова німецького уряду заявив під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні у вівторок, 11 червня.

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"Ще ніколи стосунки між Німеччиною та Україною не були такими тісними та довірливими", — наголосив Шольц.

Він також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росію в Україну його країна надала військової допомоги на суму 33 млрд євро.

За словами канцлера, наразі найнагальнішою потребою для української армії є боєприпаси, зброю й, особливо, ППО.

"Протягом наступний тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси", — заявив Шольц.

Окремо він звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Президент України візьме участь у Конференції з відновлення України та проведе переговори із Федеральним канцлером Олафом Шольцом.

Раніше Німеччина дозволила Україні завдавати ударів по території Росії своєю зброєю. Шольц пояснив це тим, що наша держава має право будь-яким доступним чином захищати свою територіальну цілісність.

Також німецький канцлер вважає, що майбутній Саміт миру може стати "великим кроком".