Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку нового пакета военной помощи Украине. Он будет включать в себя систему противовоздушной обороны Patriot, ракетную установку IRIS-T, самоходную артиллерийскую установку Gepard и боеприпасы.

Об этом глава немецкого правительства заявил во время выступления на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине во вторник, 11 июня.

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"Еще никогда отношения между Германией и Украиной не были такими тесными и доверительными", — подчеркнул Шольц.

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Россию в Украину его страна предоставила военную помощь на сумму 33 млрд евро.

По словам канцлера, наибольшая потребность украинской армии — боеприпасы, оружие и, особенно, ПВО.

"В течение следующих недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard и боеприпасы", — заявил Шольц.

Отдельно он обратился к международному сообществу с призывом поддержать германскую инициативу по увеличению возможности украинской ПВО.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Германию. Президент Украины примет участие в Конференции по восстановлению Украины и проведет переговоры с Федеральным канцлером Олафом Шольцом.

Ранее Германия разрешила Украине наносить удары по территории России своим оружием. Шольц объяснил это тем, что наше государство вправе любым доступным образом защищать свою территориальную целостность.

Также немецкий канцлер считает, что предстоящий Саммит мира может стать "большим шагом".