Олаф Шольц пояснив, як на його думку, має закінчитися війна в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світ повинен підтримувати Україну в протистоянні з Росією, щоб досягти миру. Також за його словами, слід посприяти в українських дипломатичних зусиллях, а саме на Саміті миру у Швейцарії.

Про це Олаф Шольц повідомив у суботу, 8 червня.

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"За 800 днів російського вторгнення в Україну зрозуміло одне: Росія з її імперськими планами не досягне своїх цілей. Україна не дозволить поставити її на коліна та диктувати умови капітуляції. Путін має усвідомити, що йому не вдасться перемогти у цій жорстокій війні", — зазначив німецький канцлер.

Шольц наголосив, що мир для України повинен бути справедливим, чому має сприяти світова спільнота.

Він також розповів про заплановані зустрічі, які мають відбутися на наступного тижня для пошуку шляхів досягнення "справедливого миру для України".

Нагадаємо, що Німеччина дозволила Україні завдавати ударів по території Росії своєю зброєю. Шольц пояснив це тим, що наша держава має право будь-яким доступним чином захищати свою територіальну цілісність.

Також німецький канцлер вважає, що майбутній Саміт миру може стати "великим кроком".

Додамо, що Шольц анонсував передачу Україні ще однієї системи ППО Patriot. Крім того, посадовець звернувся до європейських країн із закликом збільшити військову допомогу Україні.