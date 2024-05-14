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Німеччина анонсувала передачу ще однієї системи ППО для України

14 травня 2024 10:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Німеччина анонсувала передачу ще однієї системи ППО для України
Олаф Шольц. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні третьої системи протиповітряної оборони Patriot. Він також закликав Європу збільшити військову допомогу Києву.

Про це Шольц сказав на пресконференції у понеділок, 13 травня. 

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"Як ви знаєте, ми вирішили передати третю систему Patriot України. Це рішення було нелегким, оскільки в нас їх не так багато. Але це важливо робити", — сказав Шольц, анонсуючи передачу Patriot Україні. 

Він також висловив сподівання, що інші європейські країни підтримають відповідне рішення й самі продовжать нарощувати військову допомогу Києву.

"Ми сподіваємося, що інші європейські країни підуть за нами", — сказав Шольц. 

У цьому контексті Шольц зазначив, що Європа не підготовлена на випадок масштабного конфлікту, тож закликав збільшувати виробництво озброєння.

Нагадаємо, у Міноборони Румунії "не дуже хочуть" надавати Україні Patriot.

До слова, за даними ЗМІ, на  тлі збільшення російських ракетних та дронових атак ефективність роботи української протиповітряної оборони знижується. Так, зокрема, рівень перехоплення ракет за останні шість місяців впав до 30%.

Німеччина
війна
ЗСУ
військова допомога
військові
Олаф Шольц
ППО
війна в Україні

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