Німеччина анонсувала передачу ще однієї системи ППО для України

Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні третьої системи протиповітряної оборони Patriot. Він також закликав Європу збільшити військову допомогу Києву.

Про це Шольц сказав на пресконференції у понеділок, 13 травня.

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"Як ви знаєте, ми вирішили передати третю систему Patriot України. Це рішення було нелегким, оскільки в нас їх не так багато. Але це важливо робити", — сказав Шольц, анонсуючи передачу Patriot Україні.

Він також висловив сподівання, що інші європейські країни підтримають відповідне рішення й самі продовжать нарощувати військову допомогу Києву.

"Ми сподіваємося, що інші європейські країни підуть за нами", — сказав Шольц.

У цьому контексті Шольц зазначив, що Європа не підготовлена на випадок масштабного конфлікту, тож закликав збільшувати виробництво озброєння.

Нагадаємо, у Міноборони Румунії "не дуже хочуть" надавати Україні Patriot.

До слова, за даними ЗМІ, на тлі збільшення російських ракетних та дронових атак ефективність роботи української протиповітряної оборони знижується. Так, зокрема, рівень перехоплення ракет за останні шість місяців впав до 30%.