Германия анонсировала передачу еще одной системы ПВО для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы противовоздушной обороны Patriot. Он также призвал Европу увеличить военную помощь Киеву.
Об этом Шольц сказал на пресс-конференции в понедельник, 13 мая.
Передача ПВО от Германии
"Как вы знаете, мы решили передать третью систему Patriot Украины. Это решение было нелегким, поскольку у нас их не так много. Но это важно делать", — сказал Шольц, анонсируя передачу Patriot Украине.
Он также выразил надежду на то, что другие европейские страны поддержат соответствующее решение и сами продолжат наращивать военную помощь Киеву.
"Мы надеемся, что другие европейские страны последуют за нами", — сказал Шольц.
В этом контексте Шольц отметил, что Европа не подготовлена на случай масштабного конфликта, поэтому призвал увеличивать производство вооружения.
Напомним, в Минобороны Румынии "не очень хотят" предоставлять Украине Patriot.
К слову, по данным СМИ, на фоне увеличения российских ракетных и дроновых атак эффективность работы украинской противовоздушной обороны снижается. Так, в частности уровень перехвата ракет за последние шесть месяцев упал до 30%.
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