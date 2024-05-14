Германия анонсировала передачу еще одной системы ПВО для Украины

Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы противовоздушной обороны Patriot. Он также призвал Европу увеличить военную помощь Киеву.

Об этом Шольц сказал на пресс-конференции в понедельник, 13 мая.

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"Как вы знаете, мы решили передать третью систему Patriot Украины. Это решение было нелегким, поскольку у нас их не так много. Но это важно делать", — сказал Шольц, анонсируя передачу Patriot Украине.

Он также выразил надежду на то, что другие европейские страны поддержат соответствующее решение и сами продолжат наращивать военную помощь Киеву.

"Мы надеемся, что другие европейские страны последуют за нами", — сказал Шольц.

В этом контексте Шольц отметил, что Европа не подготовлена на случай масштабного конфликта, поэтому призвал увеличивать производство вооружения.

Напомним, в Минобороны Румынии "не очень хотят" предоставлять Украине Patriot.

К слову, по данным СМИ, на фоне увеличения российских ракетных и дроновых атак эффективность работы украинской противовоздушной обороны снижается. Так, в частности уровень перехвата ракет за последние шесть месяцев упал до 30%.