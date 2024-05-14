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Германия анонсировала передачу еще одной системы ПВО для Украины

14 мая 2024 10:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Германия анонсировала передачу еще одной системы ПВО для Украины
Олаф Шольц. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине третьей системы противовоздушной обороны Patriot. Он также призвал Европу увеличить военную помощь Киеву.

Об этом Шольц сказал на пресс-конференции в понедельник, 13 мая.

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"Как вы знаете, мы решили передать третью систему Patriot Украины. Это решение было нелегким, поскольку у нас их не так много. Но это важно делать", — сказал Шольц, анонсируя передачу Patriot Украине.

Он также выразил надежду на то, что другие европейские страны поддержат соответствующее решение и сами продолжат наращивать военную помощь Киеву.

"Мы надеемся, что другие европейские страны последуют за нами", — сказал Шольц.

В этом контексте Шольц отметил, что Европа не подготовлена на случай масштабного конфликта, поэтому призвал увеличивать производство вооружения.

Напомним, в Минобороны Румынии "не очень хотят" предоставлять Украине Patriot.

К слову, по данным СМИ, на фоне увеличения российских ракетных и дроновых атак эффективность работы украинской противовоздушной обороны снижается. Так, в частности уровень перехвата ракет за последние шесть месяцев упал до 30%.

Германия
война
ВСУ
военная помощь
военные
Олаф Шольц
ПВО
война в Украине

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