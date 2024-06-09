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Шольц поделился своим видением окончания войны в Украине

9 июня 2024 03:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Олаф Шольц объяснил, как по его мнению, должна закончиться война в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир должен поддерживать Украину в противостоянии с Россией, чтобы достичь мира. Также по его словам, следует помочь в украинских дипломатических усилиях, а именно на Саммите мира в Швейцарии.

Об этом Олаф Шольц сообщил в субботу, 8 июня.

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Как должна закончиться война в Украине

"За 800 дней российского вторжения в Украину ясно одно: Россия с ее имперскими планами не достигнет своих целей. Украина не позволит поставить ее на колени и диктовать условия капитуляции. Путин должен осознать, что ему не удастся победить в этой жестокой войне", — отметил немецкий канцлер.

Шольц подчеркнул, что мир для Украины должен быть справедливым, чему должно способствовать мировое сообщество.

Он также рассказал о запланированных встречах, которые должны пройти на следующей неделе для поиска путей достижения "справедливого мира для Украины".

Напомним, что Германия разрешила Украине наносить удары по территории России своим оружием. Шольц объяснил это тем, что наше государство вправе любым доступным образом защищать свою территориальную целостность.

Также немецкий канцлер считает, что предстоящий Саммит мира может стать "большим шагом".

Добавим, что Шольц анонсировал передачу Украине еще одной системы ПВО Patriot. Кроме того, чиновник обратился в европейские страны с призывом увеличить военную помощь Украине.

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