США передадут Украине батарею Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский возле системы ПВО Patriot. Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине еще одну батарею Patriot. Решение принял президент Джо Байден.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

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Известно, что это будет вторая система Patriot, которую США передадут Украине, несмотря на то, что Пентагон регулярно поставляет для них ракеты.

Байден принял решение о военной помощи на прошлой неделе после серии встреч и внутренних дебатов о том, как удовлетворить неотложные потребности Украины в ПВО, не ставя под угрозу боеспособность США.

По словам американских чиновников, систему могут развернуть на передовой линии фронта в ближайшие несколько дней.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку нового пакета военной помощи Украине. Он будет включать в себя систему противовоздушной обороны Patriot, ракетную установку IRIS-T, самоходную артиллерийскую установку Gepard и боеприпасы.

Также начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, где будут храниться истребители F-16, которые западные партнеры предоставят Украине. По его словам, часть из них будут на авиабазах за пределами страны, чтобы уберечь ценную технику от российских атак.