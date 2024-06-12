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Украина получит от США дополнительную батарею ПВО Patriot, — AP

12 июня 2024 08:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
США передадут Украине батарею Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский возле системы ПВО Patriot. Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине еще одну батарею Patriot. Решение принял президент Джо Байден.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

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Известно, что это будет вторая система Patriot, которую США передадут Украине, несмотря на то, что Пентагон регулярно поставляет для них ракеты.

Байден принял решение о военной помощи на прошлой неделе после серии встреч и внутренних дебатов о том, как удовлетворить неотложные потребности Украины в ПВО, не ставя под угрозу боеспособность США.

По словам американских чиновников, систему могут развернуть на передовой линии фронта в ближайшие несколько дней.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку нового пакета военной помощи Украине. Он будет включать в себя систему противовоздушной обороны Patriot, ракетную установку IRIS-T, самоходную артиллерийскую установку Gepard и боеприпасы.

Также начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, где будут храниться истребители F-16, которые западные партнеры предоставят Украине. По его словам, часть из них будут на авиабазах за пределами страны, чтобы уберечь ценную технику от российских атак.

Украина
ПВО
военная помощь
США
Джо Байден