Україна просить Європу закрити західні області їхньою ППО

Зенітно-ракетна установка ППО Patriot. Фото: Вікна

Європа повинна закрити своїми системами протиповітряної оборони небо над західними областями України. Це не означає оголошення війни Росії, чи "перехід якихось червоних ліній".

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв місцевому виданню Die Zeit.

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Український дипломат заявив, що ідея закриття неба над західними регіонами України із території сусідніх держав лунала ще на початку війни у 2022 році. Але тоді лідери європейських країн були категорично не готові до прийняття такого рішення.

Але, за словами Макеєва, масована ракетно-дронова атака Ірану проти Ізраїлю у квітні продемонструвала, що такий крок насправді можливий і це ефективно.

"Західні держави збивали ті самі іранські дрони, якими Росія щодня вбиває українок та українців", — зауважив посол.

Мекеєв стверджує, що західні держави не перейдуть певну червону лінію та це не означатиме, що Європа оголосила війну РФ, якщо надасть таку підтримку Україні.

"З точки зору міжнародного права ця ідея нічим не відрізняється від військової підтримки, яку Україна отримує вже зараз… Чинним лишається одне правило, зафіксоване у Статуті ООН: У випадку агресії країна, на яку напали, має право на самозахист, при цьому інші країни мають абсолютне право їй в цьому допомагати. Ця допомога не має жодних обмежень, єдиним винятком є застосування зброї масового знищення. І якщо треті країни допомагають країні, на яку напали, це, звичайно, не дає агресору права нападати тепер і на них. Такого права немає в цілому", — переконує Олексій Макеєв.

Він також зауважив, що протягом повномасштабної війни з Росією деякі категоричні відмови європейців принесли не дуже хороші наслідки. Макеєв нагадав, що відповідь Кремля на свої загарбниицькі апетити всі вже чули: "Кордони Росії не закінчуються ніде".

Дипломат сказав, що без допомоги західних партнерів у захисті українського неба всі намагання відбудувати країну та розвинути свій оборонний комплекс зводяться нанівець.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини дозволив Україні завдавати удари наданою зброєю по території Росії.

У США заявили, що Штати ніколи не встановлювали для України обмежень збивати ворожі літаки на території Росії. Це стосується будь-якого транспорту ворожих Повітряно-космічних сил.