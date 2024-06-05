Украина просит Европу закрыть западные области их ПВО

Зенитно-ракетная установка ПВО Patriot. Фото: Окна

Европа должна закрыть своими системами противовоздушной обороны небо над западными областями Украины. Это не означает объявления войны России или "переход каких-то красных линий".

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев местному изданию Die Zeit.

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Украинский дипломат заявил, что идея закрытия неба над западными регионами Украины с соседних государств звучала еще в начале войны в 2022 году. Но тогда лидеры европейских стран были не готовы к принятию такого решения.

Но, по словам Макеева, массированная ракетно-дроновая атака Ирана против Израиля в апреле продемонстрировала, что такой шаг на самом деле возможен и это эффективно.

"Западные государства сбивали те же иранские дроны, которыми Россия ежедневно убивает украинок и украинцев", — отметил посол.

Мекеев утверждает, что западные государства не перейдут определенную красную линию, и это не будет означать, что Европа объявила войну РФ, если окажет такую поддержку Украине.

"С точки зрения международного права эта идея ничем не отличается от военной поддержки, которую Украина получает уже сейчас... Действующим остается одно правило, зафиксированное в Уставе ООН: В случае агрессии напавшая страна имеет право на самозащиту, при этом другие страны имеют абсолютное право ей в этом помогать. Эта помощь не имеет никаких ограничений, единственным исключением является применение оружия массового уничтожения. в целом", — убеждает Алексей Макеев.

Он также отметил, что в течение полномасштабной войны с Россией некоторые категорические отказы европейцев принесли не очень хорошие последствия. Макеев напомнил, что ответ Кремля на свои захватческие аппетиты все уже слышали: "Границы России не заканчиваются нигде".

Дипломат сказал, что без помощи западных партнеров в защите украинского неба все попытки отстроить страну и развить свой оборонный комплекс сводятся на нет.

Напомним, ранее правительство Германии разрешило Украине наносить удары предоставленным оружием по территории России.

В США заявили, что Штаты никогда не устанавливали для Украины ограничения сбивать вражеские самолеты на территории России. Это касается любого транспорта враждебных воздушно-космических сил.