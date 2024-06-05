Україна може збивати ворожі літаки над Росією — США

Джон Кірбі на брифінгу. Фото: Reuters

Сполучені Штати ніколи не встановлювали для України обмежень збивати ворожі літаки на території Росії. Це стосується будь-якого транспорту ворожих Повітряно-космічних сил.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у вівторок, 4 червня.

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Як сказав урядовець, американська зброя може застосуватися по ворожій військовій авіації без обмежень, навіть якщо російські літаки не перетинали повітряний простір України.

Кірбі також додав, що ЗСУ мають право їх атакувати в порядку самооборони, та додав, що це відбувається з початку повномасштабного вторгнення.

"Як я вже казав, ми просто не в змозі щодня точно знати, що саме і по чому стріляють українці. Це, безумовно, на тактичному рівні. Тому я не можу цього підтвердити. Можу лише сказати, що вони розуміють вказівки, які їм надали", — сказав Кірбі, та акцентував, що в Білого дому немає підтверджень про застосування американської зброї по території Росії.

Нагадаємо, раніше радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США готують новий пакет військової допомоги для України.

Водночас Президент країни Джо Байден дав зрозуміти, що не підтримує вступ України до НАТО, бо за його словами, цьому сприяють чимало внутрішніх чинників, зокрема — масштабна корупція.