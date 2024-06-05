Украина может сбивать вражеские самолеты над Россией — США

Джон Кирби на брифинге. Фото: Reuters

Соединенные Штаты никогда не устанавливали для Украины ограничения сбивать вражеские самолеты на территории России. Это касается любого транспорта враждебных воздушно-космических сил.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 4 июня.

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Как сказал чиновник, американское оружие может примениться по вражеской военной авиации без ограничений, даже если российские самолеты не пересекали воздушное пространство Украины.

Кирби также добавил, что ВСУ имеют право атаковать их в порядке самообороны, и добавил, что это происходит с начала полномасштабного вторжения.

"Как я уже говорил, мы просто не в состоянии каждый день точно знать, что именно и по чему стреляют украинцы. Это, безусловно, на тактическом уровне. Поэтому я не могу этого подтвердить. Могу лишь сказать, что они понимают указания, которые им предоставили", — сказал Кирби, и акцентировал, что у Белого дома нет подтверждений о применении американского оружия по территории России.

Напомним, ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины.

В то же время Президент страны Джо Байден дал понять, что не поддерживает вступление Украины в НАТО, потому что, по его словам, этому способствуют немало внутренних факторов, в частности масштабная коррупция.