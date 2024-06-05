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"Токсична та люта" — у Конгресі США розслідують нахабну поведінку конгресвумен Спартц

5 червня 2024 09:27
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Степан Гафтко
редактор
У США розслідують поведінку конгресвумен Спартц через скарги підлеглих
Конгресвумен Вікторія Спартц. Фото: Фото: Associated press/East news
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Комітет з питань етики Палати представників Конгресу США проводить розслідування щодо поведінки конгресвумен від штату Індіана Вікторії Спартц. Її колеги неодноразово заявляли, що Спартц зловживає службовим становищем,  нахабно поводить себе із підлеглими і взагалі дуже "токсична та люта".

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на американських політиків та співробітників Конгресу, які побажали залишитись анонімними. 

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Як поводиться Спартц та в чому її звинувачують колеги

"Приводом для розслідування стали численні скарги про нібито "зловживання", "загальну токсичність" і "лють" республіканки від штату Індіана. Про це розповіли нинішній помічник і колишній її помічник, вони подали скарги і з ними зв'язалися слідчі", — зазначили у виданні.

Помічники Спартц, які побажали залишитись анонімними, боячись її помсти, повідомили, що подали на неї скарги у слідчий комітет ще до того, як вона у минулому місяці виграла первинні перегони.

Проте, щоб не втручатися у вибоорчий процес, Комітет з етики поки що не буде розпочинати повне рослідування. 

За словами співробітників, Спартц поводить себе нахабно і надалі. Недавно вона скоротила розмір заробітньої плати своїм заступникам. У квітні Спартц надіслала співробітникам записку, в якій заборонила їм розмовляти з репортерами Politico, які шукали інформацію про її офіс.

"Якщо ви відчуваєте сильне бажання облити мене брудом, я не проти... але, будь ласка, не використовуйте вигадані спекуляції, які можуть поставити чиєсь життя під загрозу... це неетично і не послужить вам на користь у майбутньому", — заявила Спартц у відпобідь на обвинувачення та розслідування.

Деталі скандалів із співробітниками

Патрік Слоуінскі, який був керівником апарату конгресвумен, подав у вівторок у відставку. Він пропрацював на цій посаді менше місяця. Майкл Стівенс, який був директором з комунікацій Спартц, також звільнився з посади.

"На праймеріз, що відбулися минулого місяця, Спартц перемогла вісьмох конкурентів, включно з представником штату Чаком Гудрічем, який витратив на кампанію майже втричі більше коштів, ніж вона", — повідомили в Politico.

Під час праймеріз Гудріч назвав свою опонентку "найгіршим босом у Конгресі" та звинуватив її в тому, що вона погано відноситься до своїх колег.

"Маніакальна поведінка", — йшлося в рекламі Гудріча, посилаючись на попередні повідомлення. "Вона кричить і проклинає, називаючи їх дебілами та ідіотами.  Вікторія Спартц уникала звільнень співробітників, а натомість знущалася над ними, поки вони не пішли", — заявив Гудріч.

За матеріалами видання Politico, поведінка конгресвумен, у якої українське коріння, не змінилась.

Нагадаємо, у минулому році Спартц голосувала проти надання будь-якої допомоги Україні, а згодом заявила, що у 2024 році піде з Конгресу США.

Комітет з розвідки Палати представників США раніше звертався до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл на атаку цілей на території Росії. 

розслідування
політики
Конгрес
США
Вікторія Спартц

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