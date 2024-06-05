В США расследуют поведение конгрессвумен Спартц из-за жалоб подчиненных

Конгрессвумен Виктория Спартц. Фото: Associated press/East news

Комитет по вопросам этики Палаты представителей Конгресса США проводит расследование по поведению конгрессвумена от штата Индиана Виктории Спартц. Ее коллеги неоднократно заявляли, что Спартц злоупотребляет служебным положением, нагло ведет себя с подчиненными и вообще очень "токсична и яростна".

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на американских политиков и сотрудников Конгресса, пожелавших остаться анонимными.

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"Поводом для расследования стали многочисленные жалобы о якобы "злоупотреблении", "общей токсичности" и "ярости" республиканки от штата Индиана. Об этом рассказали нынешний помощник и бывший ее помощник, они подали жалобы и с ними связались следователи", — отметили в издании.

Помощники Спартц, пожелавшие остаться анонимными, боясь ее мести, сообщили, что подали на нее жалобы в следственный комитет еще до того, как она в прошлом месяце выиграла первичную гонку.

Однако, чтобы не вмешиваться в избирательный процесс, Комитет по этике пока не будет начинать полное расследование.

По словам сотрудников, Спартц ведет себя нагло и дальше. Недавно она сократила размер заработной платы своим заместителям. В апреле Спартц послала сотрудникам записку, в которой запретила им разговаривать с репортерами Politico, искавшими информацию о ее офисе.

"Если вы испытываете сильное желание облить меня грязью, я не против... но, пожалуйста, не используйте вымышленные спекуляции, которые могут поставить чью-то жизнь под угрозу... это неэтично и не послужит вам на пользу в будущем", — заявила Спартц в попытке обвинения и расследования.

Детали скандалов с сотрудниками

Патрик Слоуински, бывший руководителем аппарата конгрессвумен, подал во вторник в отставку. Он проработал в этой должности меньше месяца. Майкл Стивенс, который был директором по коммуникациям Спартц, также уволился с должности.

"На состоявшихся в прошлом месяце праймериз Спартц победила восьмерых конкурентов, включая представителя штата Чака Гудрича, который потратил на кампанию почти втрое больше средств, чем она", — сообщили в Politico.

Во время праймериз Гудрич назвал свою оппонентку "худшим боссом в Конгрессе" и обвинил ее в том, что она плохо относится к своим коллегам.

"Маниакальное поведение", - говорилось в рекламе Гудрича, ссылаясь на предыдущие сообщения. "Она кричит и проклинает, называя их дебилами и идиотами. Виктория Спартц избегала увольнений сотрудников, зато издевалась над ними, пока они не ушли", — заявил Гудрич.

По материалам издания Politico, поведение конгрессвумен, у которого украинские корни, не изменилось.

Напомним, в прошлом году Спартц голосовала против оказания какой-либо помощи Украине, а впоследствии заявила, что в 2024 году уйдет из Конгресса США.

Комитет по разведке Палаты представителей США ранее обращался к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение на атаку целей на территории России.