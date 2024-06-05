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У США анонсували постачання озброєння для України найближчим часом

5 червня 2024 08:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
США передадуть нове озброєння Україні найближчим часом, — Салліван
Радника Білого дому Джейк Салліван. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки здійснять нові постачання озброєння для України. Це відбудеться найближчими тижнями.

Про це Салліван заявив під час брифінгу у середу, 5 червня.

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"Я думаю, що ви можете очікувати протягом наступних тижнів оголошення про подальші постачання значного потенціалу в Україну", — зазначив Салліван.

На його думку, через затримки з відправленням військової допомоги від США Україна "опинилася в дірі". Однак їй все одно вдається "зміцнювати лінії" у ключових місцях, зокрема, зупиняти наступ Росії на півночі Харківщини.

Радник Білого дому зауважив, що США постачають Україні боєприпаси та інше озброєння та працюють над наданням більшої кількості засобів ППО. 

"Зброя, яка надходить на поле бою у тих масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті", — додав Салліван.

Раніше радник Білого дому Джон Кірбі оцінив ймовірність ударів України американською зброєю по РФ.

Однак в Офісі Президента України зазначили, що США дозволили бити по Росії американською зброєю. Це стосується ураження військових цілей у прикордонному регіоні, що межує з Харківською областю.

Україна
війна в Україні
зброя
військова допомога
США

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