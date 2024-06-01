Карпентер повідомив, які очікування має США від Глобального саміту миру

Директор у справах Європи у Раді національної безпеки США Майкл Карпентер. Фото: VOA

Сполучені Штати Америки очікують, що Глобальний саміт миру зміцнить міжнародну єдність навколо справедливого та конструктивного вирішення війни, розпочатої РФ проти України. Колишній посол США додав, що якби Росія виконала статут ООН, вона б закінчила війну вже сьогодні.

Про це заявив старший директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер в інтерв’ю Укрінформу у суботу, 1 червня.

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Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, де очікується участь глав держав та урядів з усіх континентів. Учасники саміту розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.

"Подібні заходи вже проходили на різних рівнях, у тому числі багато — на рівні радників з питань нацбезпеки. І ми очікуємо, що цей саміт знову посилить глобальну підтримку справедливого, міцного й довготривалого рішення щодо розв’язання цієї війни з повагою до Статуту ООН та фундаментальних принципів суверенітету й територіальної цілісності", — зазначив Карпентер.

Карпентер додав, що у Вашингтоні це вважають основою, яку мають підтримувати всі країни світу. І важливо, аби країни наголошували про підтримку цих принципі.

"Росія могла би закінчити цю війну вже сьогодні, виконавши Статут ООН. Все, що їй потрібно зробити, - це зупинити війну. Але важливо, щоби світ говорив про це та водночас наголошував і підкреслював підтримку цих принципів", — зауважив директор з питань Європи у Раді нацбезпеки США.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що станом на 1 червня близько ста країн готові взяти участь у Саміті миру. При цьому він додав, що деякі ключові союзники ще не підтвердили своєї участі у цьому заході.

Також стало відомо, що Китай не братиме участь у Саміті миру, який проходитиме наступного місяця у Швейцарії. Пекін вирішив відмовитись, так як не було дотримано їхніх умов, наприклад, присутності Росії.